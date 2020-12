Atemberaubende Kunststücke, beeindruckende Tiershows und rasante Unterhaltung: Das alles hätte in diesen Tagen in einem großen Zelt beim Cineplexx in Linz stattfinden sollen.Von 3. bis 10. Dezember sollte hier der renommierte Zirkus Louis Knie mit dem "Linzer Weihnachtscircus" gastieren. Doch anstelle von "Träumen, Lachen, Staunen" – so das Louis-Knie-Motto – herrscht Tristesse: Der zweite Corona-Lockdown hat auch den Zirkus zu einer unfreiwilligen Pause verdonnert.