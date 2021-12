Kein Urteil im Prozess gegen Boss der Linzer Kokainbande

Die Fotos im Akt zeigen den Angeklagten, wie er in seiner alten Heimat, der Dominikanischen Republik, mit dicken Geldbündeln in die Kamera wedelt. Freilich sind es Dominikanische Pesos, keine Euros. Dennoch dienen die Bilder im Prozess als Indiz dafür, dass der Angeklagte jener „Boss“ einer Drogenbande war, die in zehn Jahren insgesamt 200 Kilo Kokain im Straßenverkaufswert von rund 16 Millionen Euro nach Europa – und hier vor allem nach Oberösterreich – geschmuggelt haben soll.

Das Suchtgift war in Gestängen von Rollkoffern und Souvenirs (trommelförmige Schlüsselanhänger) versteckt und wurde mit Flugzeugen verfrachtet. Mittäter holten die „Ware“ dann vom Flughafen ab. Linz war die Drehscheibe des illegalen Handels, wie die Ermittler herausfanden.

Der Angeklagte bestreitet, in der Karibik ein Leben in Luxus geführt zu haben und ein Drogenboss gewesen zu sein. Das Geld auf den Fotos stamme von Kunden, die er beliefert habe, als Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der Dominikanischen Republik, behauptet er. Nur den Verkauf von 200 Gramm Kokain gibt er zu.

Geplant war gestern in der Verhandlung, sieben Zeugen anzuhören. Einige von ihnen sind als Komplizen bereits verurteilt worden und sitzen in Haft. Sie sollten das, was sie schon gegenüber der Polizei ausgesagt hatten, bestätigen. Doch ähnlich wie im ersten Komplizen-Prozess in der Vorwoche klangen die Aussagen vor Gericht nicht mehr so belastend wie noch im Ermittlungsverfahren.

Dass der Angeklagte ein Leben in Reichtum geführt habe, könne man nicht sagen, behauptete ein Zeuge. Er habe nur gehört, dass die Mutter des Beschuldigten ein Grundstück zum „Anpflanzen von Kochbananen“ gekauft habe. Aber ob das Geld vom Angeklagten gekommen sei, könne er nicht sagen. Überhaupt habe er „keinen Grund“, gegen den mutmaßlichen Drogenboss „etwas zu sagen“, „ich habe keine Probleme mit ihm.“ Die vorsitzende Richterin warnte den Zeugen davor, vor Gericht falsch auszusagen. Die Replik des Zeugen: „Ich kann nur sagen, was ich gesehen habe, was hinter meinem Rücken passiert ist, weiß ich nicht.“ Dass der Name des Angeklagten „ständig“ in seinem Einvernahme-Protokoll auftauche, habe damit zu tun, dass die Polizisten diesen Namen „ständig genannt“ hätten, bejahte der Zeuge die Frage des Strafverteidigers.

Zu einem Urteil, wie anfangs geplant, kam es gestern nicht. Der Prozess wurde vertagt.