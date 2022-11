Das Geständnis zählt in der Strafjustiz zu den wichtigsten Milderungsgründen. Doch dazu konnte sich der ehemalige Schartener Bürgermeister Jürgen Höckner (VP) - bereits rechtskräftig wegen Vergewaltigung einer damaligen Kollegin, Verleumdung und sexueller Belästigung schuldig gesprochen - auch im Berufungsprozess nicht durchringen. „Sehr geehrte Frau Vorsitzende“, sprach er den Senat in seinem Schlusswort direkt an, „mir ist von meinem Verteidiger gesagt worden, dass