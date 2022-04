Kurz vor 4 Uhr früh riefen Zeugen in Steyr die Polizei: In der Gaswerkgasse würden sich ein Mann und eine Frau gegenseitig schlagen. Die Auseinandersetzung verlagerte sich schließlich vor das Museum Arbeitswelt. Dort trafen die Polizisten auf eine 25-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land. Die Frau gab an, von ihrem Freund geschlagen worden zu sein. Sie sei nicht verletzt oder gefährlich bedroht worden.