Kein Nachwuchs: Neuer Luchs für die Kalkalpen gesucht

Es war eine langwierige Jagd. Fünf Wochen dauerte es, ehe das Luchsmännchen "Lakota" im Frühjahr in eine der Kastenfallen getappt war. Es ist eine Fangmethode, die nur einmal funktioniert. "Ein zweites Mal fällt der Luchs darauf nicht herein", sagt Christian Fuxjäger, Leiter des Luchsprojektes in den Kalkalpen.