Kein Klimabonus-Brief ohne kostenpflichtige Urkunde

An 1,2 Millionen Österreicher wird der Klimabonus per Post als Gutschein versendet, weil das Finanzministerium keine aktuellen Kontodaten aht – auch an die zwei Kinder von Ursula P. „Sie sind ein Monat lang im Urlaub, deshalb wollte ich die Briefe entgegennehmen“, sagt die Mutter aus Neuhofen an der Krems. Deshalb unterzeichneten ihre Kinder vorab ein Formular, die Vorlage stammt von der Klimabonus-Webseite. Mit der Vollmacht war P. berechtigt, den Klimabonus für ihre Kinder entgegenzunehmen.

Zumindest dachte sie das. Weil sie bei einem Zustellversuch nicht Zuhause war, wollte P. die Briefe in einer Postfiliale holen. Am Schalter klärte ihre ein Mitarbeiter, dass das Formular nur für die Entgegennahme daheim ausreicht. Um am Schalter den Brief ihrer Kinder entgegenzunehmen, brauche sie eine kostenpflichtige Vollmacht von einem Anwalt oder Notar. „Das ist echt ärgerlich. Außerdem wissen wir nicht, ob meine Kinder noch rechtzeitig zurückkommen, um sich den Brief zu holen. Was passiert dann?“, fragt P.

Betrugsschutz

Sicherheitsbedenken seien der Grund, dass ein juristisches Dokument am Schalter für die Abholung von RSA-Briefen notwendig ist, erklärt Post-Pressesprecher Markus Leitgeb: „Bei der Entgegennahme an der Wohnadresse ist die Gefahr gering, dass jemand Fremdes den Brief annimmt. Aber in einer Filiale könnte theoretisch jeder mit einem gefälschten Formular den Brief holen“, erklärt er.

Der RSA-Brief wird bis zum dritten Montag nach dem Zustellversuch in der Filiale aufbewahrt, danach geht er zurück an den Absender – in diesem Fall das Klimaministerium. Von dort heißt es auf OÖN-Anfrage, dass Betroffene, deren Brief zurückgesendet wurde, sich an die Klimabonus-Hotline wenden sollen: 0800 8000 80