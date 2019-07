Kein Kinderspiel: Radfahren bereitet Schülern Probleme

40 Schüler, eine Fahrradprüfung und niemand, der sie bestanden hat. Die Aufregung nach einer abgebrochenen Prüfung in Scharnstein (Bezirk Gmunden) Mitte Juni dieses Jahres war groß. Für einige Eltern sei es eine "völlig überzogene Entscheidung" gewesen, für den zuständigen Verkehrspolizisten Philipp Scheutz die einzig mögliche.

"Die Kinder haben einfach zu wenig geübt und konnten nicht gut genug Radfahren. Es ist zu gefährlichen Situationen gekommen", sagte er damals. Kurz vor dem Ferienstart traten die 40 Schüler noch einmal an – und kamen freudestrahlend mit dem Fahrradausweis nach Hause.

"So etwas darf nicht passieren"

War die Prüfung in Scharnstein ein kurioser Einzelfall, oder Teil einer bedenklichen Entwicklung? In einem Arbeitsgespräch zur Zukunft der Mobilität stellten ÖAMTC-Landesdirektor Harald Großauer und Helena Kirchmayr, Klubobfrau der oberösterreichischen ÖVP kürzlich fest: "Immer weniger Kinder lernen Fahrradfahren und jene, die es können, sind immer unsicherer unterwegs."

Auch Martin Broucek sieht "Übungsbedarf", auch wenn es um die Fähigkeiten der Kinder "nicht ganz so schlecht" stehe. Seit 27 Jahren begleitet der Gruppeninspektor als Verkehrserzieher Fahrradprüfungen in Linz. Auch er habe, ähnlich wie in Scharnstein, bereits eine Prüfung abbrechen müssen. "Damals sind in einer Linkskurve alle 20 Kinder mit dem Rad umgefallen. Das darf am Tag der Prüfung einfach nicht passieren", sagt er.

Heuer wachte Broucek über 1744 Schüler, die im Mai und Juni im Linzer Stadtgebiet die erste große Verkehrsprüfung ihres Lebens absolvierten. 130 mussten die Heimreise zu Fuß antreten. 2018 fielen 200 von 1700 Schülern durch die Prüfung, im Jahr 2017 waren es knapp 300.

Prüfung in Fremdsprachen?

"Es gibt gute und schlechte Jahre, meistens sind es rund zehn Prozent, die es noch einmal versuchen müssen", sagt Broucek. Zum Vergleich: In Graz schafften im Jahr 2018 nur 60 Prozent aller Volksschüler die Radfahrprüfung beim ersten Antritt.

Die größten Probleme gebe es laut Broucek beim Linksabbiegen und beim Einordnen. "Eltern sollten mit ihren Kindern auch im Straßenverkehr üben und nicht nur auf völlig geraden Radwegen, wo sie nicht einmal schalten müssen", sagt der Polizist. Auch das Fahrrad selbst stelle viele Schüler vor Probleme. "Oft bekommen Kinder teure Räder, mit 30 Gängen, die zwar schön sind, aber die angehenden Radfahrer völlig überfordern."

Es gebe auch immer wieder Schüler mit Migrationshintergrund, die die Theorieprüfung nicht bestehen, weil sie Fachbegriffe in den Angaben nicht verstehen. "Die Vorbereitungsunterlagen werden in vier Sprachen ausgeteilt. Die Prüfung selbst aber nur in einer Sprache abgehalten. Daran könnte noch gefeilt werden", sagt Broucek.

Alternative E-Scooter

Dass immer weniger Kinder aufs Fahrrad steigen, merkt auch der ÖAMTC. Nahmen 2010 beim Bewerb "Meister auf zwei Rädern" noch 3700 Kinder teil, waren es heuer nur 1800. "Die Kinder haben durch E-Scooter oder Hoverboards mehr Alternativen bekommen. Das erhöhte Sicherheitsbedürfnis der Eltern spielt auch eine Rolle", sagt Landesdirektor Harald Großauer. Dabei wäre das Radfahren so wichtig. "Nur so lernen Kinder den richtigen Umgang im Straßenverkehr."

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at