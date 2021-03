"Ohne Impfung keine Schule!" – ein Protestplakat mit diesen Worten hing am letzten Schultag vor den Osterferien im Eingangsbereich des Linzer Khevenhüllergymnasiums. "Wir wollten darauf aufmerksam machen, dass es eigenartig ist, wenn in anderen Bundesländern Lehrerinnen und Lehrer von höheren Schulen bereits geimpft sind, aber in Oberösterreich nicht", sagt Philipp Öhlinger, Personalvertreter von mehr als 60 Pädagoginnen und Pädagogen am Khevenhüllergymnasium in Linz.