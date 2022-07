Kein Gratis-Eis: Welser bedrohte Lokalangestellte mit dem Umbringen

Kuriose Szenen haben sich am Sonntag um sieben Uhr morgens am Kaiser-Josef-Platz in Wels abgespielt: Offenbar, weil er kein kostenloses Eis bekam, ist ein 40-Jähriger derart in Rage geraten, dass die Polizei ausrücken musste.

Der Mann soll zwei Mitarbeiterinnen eines Lokals mit dem Umbringen bedroht haben. Seiner Drohung versuchte er mit einer 1,25 Meter langen Eisenstange Nachdruck zu verleihen. Diese hielt er in den Händen, als die Polizei eintraf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Beamten nahmen den aggressiven Welser fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 40-Jährige nach der Einvernahme in die Justizanstalt Wels eingeliefert, teilte die Polizei am Montagvormittag mit.