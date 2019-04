Kein Geld, kein Schutz: Dem Heer droht in Kürze der Verlust seiner Panzerwaffe

WIEN/WELS/RIED. Die Hilferufe sind eindringlich. Doch ob Generalstabschef General Robert Brieger mit seiner Forderung von mindestens drei Milliarden Euro Verteidigungsbudget plus Sonderinvestitionen von zusätzlichen drei Milliarden Euro in der Politik auf Gehör stoßen wird, ist mehr als fraglich.

Die Kampfpanzer Leopard 2A4 sind beim Panzerbataillon 14 in Wels stationiert. Bild: Ali Schafler

Und das liegt nicht nur daran, dass dem Staat generell das Geld für die Verteidigung fehlen würde. Der Hauptgrund, der auch aus den Reihen der Regierungskoalition hinter vorgehaltener Hand geäußert wird: Die VP will Verteidigungsminister Mario Kunasek (FP) keinen Erfolg vor der Landtagswahl in der Steiermark gönnen. Diese findet im Lauf des Jahres 2020 statt, Kunasek steigt dabei gegen VP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer in den Ring.

Auf den Ausgang dieses Kampfes kann das Bundesheer aber eigentlich nicht mehr warten, haben doch die Budgetkürzungen der vergangenen 15 Jahre die Armee längst an den Rand der Manövrierunfähigkeit gedrängt. Besonders betroffen davon ist die zu einem großen Teil in Oberösterreich stationierte Panzertruppe.

Upgrade dringend nötig

Allein in diesem Bereich wären laut Generalstabsplanung in den kommenden Jahren rund 610 Millionen Euro nötig, um die Leopard-2A4-Kampfpanzer (in Wels), die Ulan-Schützenpanzer (in Ried und Großmittel) sowie die Panzerhaubitze M-109 (in Allentsteig) „im Kampfwert zu steigern“. Ohne die benötigten Mittel, so der General, würde das Heer 2025 „im Wesentlichen über keine schweren Waffensysteme mehr verfügen.“

Alle der Armee verbliebenen 54 Leopard-2A4-Kampfpanzer sind mittlerweile beim Panzerbataillon 14 in Wels stationiert. Diese 55-Tonnen-Gefährte benötigen dringend ein technisches Upgrade. Hier wird bereits seit Monaten ein gemeinsames Projekt mit der Schweizer Armee und der deutschen Bundeswehr geprüft. Dadurch könnten die Kosten gesenkt werden – Voraussetzung ist allerdings, dass Österreich die nötigen Mittel für dieses Upgrade überhaupt bereitstellen kann.

„Die geschützte Beweglichkeit der Truppe ist einer der Punkte, die uns massive Sorgen bereiten.“ Mit diesen Worten hatte der oberste Soldat bereits kurz nach seinem Amtsantritt 2018 im OÖNachrichten-Interview auf die Notwendigkeit von Sonderbudgets hingewiesen. Immerhin eines ist bereits fixiert – jenes für die Nachbeschaffung bei der Hubschrauberflotte.

Die geschützte (gepanzerte) Beweglichkeit der Bodentruppe umfasst aber nicht nur die Kampfpanzer in Wels. Ebenfalls betroffen davon sind die Schützenpanzer beim Panzergrenadierbataillon 13 in Ried/Innkreis. Auf 51 Ulan kann die Truppe im Innviertel zurückgreifen.

Warnanzeige „leuchtet tiefrot“

Und auch hier nagt der Zahn der Zeit. Eine Generalüberholung ist bereits seit fünf Jahren überfällig. Der Kommandant der „13er“, Oberst Alfred Steingreß, brachte es kürzlich im OÖNachrichten-Gespräch auf den Punkt: „Bei einem Auto würde man sagen, dass die Anzeige, die auf das Überschreiten des Service-Intervalls hinweist, tiefrot leuchtet.“

