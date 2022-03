Kein Geld, kein Kontakt: "Die Studenten spüren das volle Ausmaß der Sanktionen"

Er stehe gerade am Bankomaten, könne kein Geld mehr abheben, sagt der russische Student am Telefon. Seit mehreren Semestern studiert er an der Fachhochschule Oberösterreich. Seine Eltern, von denen er schon länger nichts mehr gehört habe, könnten ihm nichts mehr überweisen, da das Bezahlsystem eingestellt wurde. Nun habe er kaum Geld, um Lebensmittel zu kaufen. Das Wohnheim könne er auch nicht mehr zahlen. Einer von vielen Anrufen, wie sie in den vergangenen Tagen im "International Relations"-Büro der Fachhochschule (FH) eingingen.

"Die Studenten spüren das volle schmerzliche Ausmaß der Sanktionen gegen Russland", sagt Andreas Zehetner, Vizepräsident für International Relations. 32 russische Studierende gibt es an der FH. "Wir können ihnen kein Geld geben", sagt FH-Geschäftsführer Gerald Reisinger. "Wir werden ihnen aber die Studiengebühren refundieren, damit die Jungen zumindest etwas Geld in der Tasche haben."

Verschollene Studenten

Auch 22 Ukrainer studieren an der Fachhochschule, 13 von ihnen sind zurzeit in Oberösterreich, fünf sind in ihrem Heimatland. "Von den anderen haben wir seit Tagen nichts mehr gehört", sagt Zehetner. "Einige wurden eingezogen, müssen jetzt kämpfen." Für jene, die in Oberösterreich sind, habe man eine psychische Betreuung eingerichtet.

Kommende Woche soll eine Verordnung von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) in Kraft treten: Ukrainische Studierende müssen für das Sommersemester an österreichischen Universitäten und Pädagogischen Hochschulen keine Studiengebühren bezahlen. Als Drittstaatsangehörige bezahlt jeder der 2300 Studierenden 726,72 Euro pro Semester.

An der Johannes-Kepler-Unversität studieren 76 Ukrainer, sie hätten noch nicht um Hilfe gebeten, sagt Rektor Meinhard Lukas. "Wir müssen uns aber auch fragen, inwiefern wir geflüchteten ukrainischen Studierenden helfen können." Man arbeite daran, dass die Geflüchteten kurzfristige Studien oder Teile ihres Studiums in Oberösterreich absolvieren und somit hierbleiben können. (mis)