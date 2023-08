Identität von Frauenleiche in Plesching geklärt

Die Frauenleiche wurde am Rand eines Forstweges oberhalb der Pleschinger Landesstraße am Vormittag des 4. August gefunden. Am vergangenen Samstag meldete sich schließlich der Sohn der Verstorbenen bei der Polizei, weil er seine Mutter nicht erreichen konnte.

Die Ermittler vermuteten bereits einen Zusammenhang zum Leichenfund in Plesching, der sich anschließend auch bestätigte: Bei einer Durchsuchung ihrer leerstehenden Wohnung in Linz konnte die 56-Jährige über einen Fingerabdruck, der in ihrem Reisepass gespeichert war, eindeutig identifiziert werden.

Dass die Frau ermordet wurde, kann nun ebenfalls ausgeschlossen werden. "Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden", bestätigte die Landespolizeidirektion am Montag.

Mehr zum Thema Oberösterreich Leiche soll zwei bis drei Tage in Wald in Plesching gelegen sein STEYREGG/LINZ. Nach dem Fund einer Frauenleiche hoffen die Ermittler auf das Zahnbild der unbekannten Frau. Leiche soll zwei bis drei Tage in Wald in Plesching gelegen sein

