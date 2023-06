Kein Badewetter am Wochenende

Auch mit Beginn der Sommerferien in Ostösterreich ist stabiles Sommerwetter nicht in Sicht.

Wenn die Sommerferien im Osten Österreichs beginnen, quert eine Kaltfront von Westen her das Land. In Oberösterreich ist der Freitag zweigeteilt: Während im Unteren Mühlviertel und im Zentralraum am Vormittag noch die Sonne scheinen soll, überwiegen im Rest des Landes die Wolken. Im Innviertel und im Salzkammergut ist am späteren Vormittag auch mit Regenschauern zu rechnen, die sich über Mittag nach Osten ausbreiten.

Regenpause am Nachmittag

Im südlichen Bergland ist am Freitag mit Gewittern zu rechnen. Am Nachmittag sollen die Niederschläge pausieren. "Dabei können die Wolken auflockern", prognostiziert die Geosphere Austria. Doch es ist nur eine Pause: "Am Abend kommen im Innviertel und im Salzkammergut wieder Regenschauer auf." Die Temperaturen erreichen am Morgen bis zu 15 Grad und steigen im Laufe des Tages auf 23 bis 27 Grad.

Wind frischt auf

Sehr unbeständiges Wetter steht am Samstag bevor. Der Regen-Schwerpunkt liegt vor allem im Unteren Mühlviertel und im südlichen Bergland. Im Lauf des Tages soll sich der Himmel allmählich lichten, die Regenschauer abklingen. Unangenehm wird der Wind, der die Temperaturen (Höchstwerte zwischen 19 und 23 Grad) noch kühler erscheinen lässt.

Eingelagert in eine südwestliche Strömung, sorgt am Sonntag eine schwache Störung bis zum Abend für ein Wechselspiel aus sonnigen Abschnitten und dichten Wolken. Vor allem über den Alpengipfeln regnet es immer wieder. Erneut mischt der Wind mit, er erreicht laut den Meteorologen von Geosphere Austria Spitzen um 40 km/h. An ein erfrischendes Bad ist auch am Sonntag nicht zu denken: Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 20 und 24 Grad.

Sonne im Norden, Regen im Süden

Zu Wochenbeginn ist der Norden Oberösterreichs wetterbegünstigt. Dort kommt die Sonne zum Vorschein, im Gegensatz zur südlichen Landeshälfte, wo sich Gewitter und Regenschauer ankündigen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad.

Auch der Dienstag bringt aus heutiger Sicht einen Mix aus Sonne und Wolken. "Lediglich am nördlichen Alpenrand bleibt die Schauerneigung erhöht", heißt es von der Geosphere Austria.

Eine detaillierte Prognose für Ihre Region finden Sie auf nachrichten.at/wetter.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper