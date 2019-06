Kautionstrick: Pensionistin zahlte 20.000 Euro

Ein Mann mit ausländischem Akzent rief am Dienstagnachmittag um 15 Uhr eine 78-jährige Pensionistin aus dem Bezirk Linz-Land an und gab an, dass ihre Tochter einen Unfall mit einem Jaguar gehabt habe, und die Versicherung nicht bezahlt habe. Der Richter würde jetzt 72.000 Euro fordern oder die Tochter müsse für zwei Wochen ins Gefängnis.

Das 78-jährige Opfer gab an, lediglich 20.000 Euro bezahlen zu können und übergab nach etwa einer Stunde das Bargeld, welches sie zu Hause hatte an eine Komplizin des Anrufers. Danach meldete sich die 78-Jährige bei der Polizei.

Beschreibung der Täterin: ca 50 Jahre alt, ca 160 cm groß, helle Kappe, Sonnenbrille.

Laut Polizei kam es zuletzt wieder vermehrt zu Versuchen mit dieser Masche im Linzer Umland, wobei meist Familiennamen, die mit den Buchstaben A oder B beginnen, betroffen waren. Das lässt vermuten, dass die Täter eine Liste abarbeiten.

Erst vor eineinhalb Wochen hatten aufmerksame Bankmitarbeiter zwei Pensionisten davor bewahrt, fünfstellige Summen an Kautionsbetrüger zu überweisen. Diesmal gelang es den Tätern aber, ihrem betagten Opfer Geld abzuknöpfen.

