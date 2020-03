Kaum Geld nach Kündigung

"Ohne ein familiäres finanzielles Auffangnetz würde meine Tochter in kürzester Zeit auf der Straße stehen", klagt der Vater einer 19-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung an.

Die junge Frau arbeitete als einzige Vollzeitkraft in einem kleinen Kosmetik- und Fußpflegestudio. Aufgrund der Corona-Krise ist die Kosmetikerin am 16. März gekündigt worden. Zwar habe sie eine Wiedereinstellungszusage für die Zeit danach, doch das helfe der 19-Jährigen derzeit nichts. Denn: "Sie wird laut Bescheid vom AMS mit 11,67 Euro am Tag, also rund 350 Euro monatlich, abgespeist. Meine Tochter hat das Pech, dass sie im Juli 2019 ausgelernt hat und bei einem Jobverlust zwischen Jänner und Juni die Bezüge des vorletzten Jahres hergenommen werden, also die Lehrlingsentschädigung. Da geht jemand Vollzeit arbeiten und bekommt dann einen Hungerlohn", so der Vater, der hofft, dass sich eine adäquate Lösung für seine Tochter findet.

"Während Kurzarbeitsregelungen geschaffen werden, um die Mitarbeiter auch finanziell abzusichern, wird auf jene, die den Job trotzdem verloren haben, völlig vergessen."

Die OÖNachrichten haben beim Arbeitsmarktservice (AMS) nachgefragt. Die Bemessung werde festgelegt, und da habe man keine Möglichkeiten. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es allerdings für die Kosmetikerin: "Wenn es um die Lehrlingsentschädigung geht, gibt es unter Umständen die Möglichkeit eines Günstigkeitsvergleichs. Jeder Fall ist anders, und man muss sich das genau ansehen", so die Auskunft des AMS, das sich um eine Lösung für die 19-Jährige bemüht.

Keine Gebühren für Tanz- und Fitnessstudios

Gleich mehrere Leser-Anfragen erreichten die OÖNachrichten zum Thema Mitgliedschaften bei Fitness- oder Tanzstudios. Müssen die Mitgliedsgebühren bezahlt werden, während die Studios wegen der Corona-Krise geschlossen sind?

„Für die Zeit, in der das Studio keine Leistung erbringen kann, weil es geschlossen ist, entfällt die Zahlungspflicht der Mitglieder“, sagt Lukas Engelputzeder von der Abteilung Konsumentenschutz in der Arbeiterkammer Oberösterreich. Möglich ist auch, dass manche Studios in ihren Geschäftsbedingungen für solche Fälle eine „Ruhendstellung des Vertrages“ vorsehen. Das bedeutet, dass die Zeit, in der das Studio geschlossen hat, nach dem Vertragsende kostenlos angehängt wird.

Die Wirtschaftskammer teilt diese Rechtseinschätzung der Arbeiterkammer: „Wir haben unseren Mitgliedsbetrieben empfohlen, ihren Kunden für die Dauer der Schließung keine Mitgliedsbeiträge vorzuschreiben“, sagt Robert Steiner, Geschäftsführer der Sparte Freizeit und Unterhaltung. Er betont auch, dass die derzeitige Situation vor allem für Fitnessstudios finanziell existenzbedrohend sei. Man hoffe auf Hilfe der Politik.

