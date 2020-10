Katze wurde etliche Male Opfer eines Tierquälers: Polizei ermittelt

Laut seiner Besitzerin wurde "Maxi" in den vergangenen vier Wochen zweimal wöchentlich am Rücken mit Öl, vermutlich dem für Katzen giftigen Teebaumöl, eingeschmiert. Zudem soll das Tier bereits im Sommer zweimal von einem Unbekannten am Bauch rasiert worden sein. Die Polizeiinspektion Sierning bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/4153.

