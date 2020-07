Katze aus Tiergarten ausgerissen - Nach sechs Wochen wieder zurück

Als sehr scheues Kätzchen war die im vergangenen Jahr geborene "Amicelli" in den Tiergarten Walding gekommen und dort auch schon etwas zutraulicher geworden. Am Christ-Himmelfahrt-Feiertag am 21. Mai war ein Tierarzt im Zoo zu Besuch und hatte dabei die Heckklappe seines Autos kurz offen gelassen. Die Katze nutzte die Gelegenheit und sprang in den Wagen. Als der Tierarzt wieder weg fuhr, um noch bei anderen Patienten Visite zu halten, bemerkte er nicht, dass sich die neugierige kleine Katze als blinde Passagierin in sein Auto geschlichen hatte. Auch auf der Fahrt machte sie sich nicht bemerkbar.

Als der Veterinär beim nächsten Patienten im etwa 14 Kilometer entfernten Poxham (Gemeinde Hartkirchen) angekommen war, sprang die verschreckte Katze aus dem Auto und verschwand. Die dort lebende Familie und Nachbarn suchten seitdem nach "Amicelli".

Nun, nach sechs Wochen, stellte sich heraus: Einer Tierfreundin aus der Gegend um Hartkirchen, die selbst Katzen hat, ist die kleine schwarze Katze zugelaufen. Als die Frau davon hörte, dass im Tiergarten Walding eine schwarze Katze vermisst wird, meldete sie sich im Zoo. Eine Tierpflegerin kam nach Hartkirchen und erkannte "Amicelli“ sofort. Sie brachte die kleine Ausreißerin unverletzt zurück in den Tiergarten.