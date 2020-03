Katholische Kirche verschiebt Requien und öffentliche Trauerfeiern

Die Präventionsmaßnahmen haben jetzt gravierende Folgen für das kirchliche Leben. Per Erlass der Bischofskonferenz dürfen Gottesdienste nur noch mit höchstens hundert Gläubigen gefeiert werden. Trauerfeiern können unabhängig von der Beerdigungsform nur noch im engeren Familienkreis stattfinden. Öffentliche Sterbegottesdienste und Requien sollen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, so Diözesansprecher Michael Kraml.

Generell muss bei den Gottesdiensten auf Mund- und Kelchkommunion verzichtet werden. Nur noch die Handkommunion soll praktiziert werden. Beim Friedensgruß soll man sich auf ein Zunicken beschränken. In Kärnten wurde die Spendung der Kommunion bereits generell untersagt.

Als erste Pfarre in der Diözese Linz hat gestern Altenberg beschlossen, bis 3. April überhaupt keine Gottesdienste mehr abzuhalten. Man könne nicht an der Kirchentür warten, "bis hundert Gläubige drinnen sind, und die anderen dann wegschicken", hieß es.

Betroffen vom Erlass sind auch die Bestatter. Einen Handlungsplan hat jetzt deren Standesvertretung in der Wirtschaftskammer O.Ö. erarbeitet. Die Einzelverabschiedung sollte am Tag vor dem Begräbnis in der Aufbahrungshalle stattfinden. Ohne Händedruck. Vom Auflegen eines Kondolenzbuches wird abgeraten, stattdessen sollte man einen Kondolenzbrief in einer bereitgestellten Schale hinterlegen. Eine Musterparte geht an die Bestattungsunternehmen, so Innungsmeister Martin Dobretsberger.

Hochzeiten und Taufen im "kleinen Kreis" sind weiter möglich, heißt es von der Diözese. Schulgottesdienste fallen aus, wenn die betreffende Schule geschlossen wird. Falls sich die Lage verschärft, müsse man auch die Abhaltung der Osterfeiern überdenken.

Artikel von Alfons Krieglsteiner Redakteur Land und Leute a.krieglsteiner@nachrichten.at