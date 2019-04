Kasten stürzte auf Vierjährige: Rätsel um Unfallursache

STEYR. Drama in einem Steyrer Möbelmarkt: Ein ausgestelltes Möbelstück kippte um und begrub ein Mädchen unter sich – das Kind dürfte mit einem Schlüsselbeinbruch und einem gebrochenen Daumen davongekommen sein.

Die Vierjährige wurde mit Knochenbrüchen in das Spital in Steyr eingeliefert. Bild: gespag

Dramatische Szenen haben sich – wie berichtet – am Mittwochnachmittag in Steyr in der Filiale des Möbelhändlers XXXLutz abgespielt. Ein dort ausgestellter, etwa 50 Kilo schwerer Badezimmerkasten stürzte, wie berichtet, plötzlich um und begrub ein vierjähriges Mädchen unter sich. Ein Notarztteam brachte die Kleine mit Verdacht auf Schädelbasisbruch in das Landeskrankenhaus Steyr.

Gestern am Donnerstag gab es dann aber zum Glück eine Entwarnung aus dem Krankenhaus: Das Mädchen sei "außer Lebensgefahr", berichtete eine Sprecherin des Spitals. Dem Kind gehe es "gut", es müsse aber noch "zur Beobachtung" im Krankenhaus bleiben. Die Mutter dürfe so lange bei der Tochter im Spital bleiben. Die Vierjährige dürfte mit einem Schlüsselbeinbruch und einem gebrochenen Daumen davongekommen sein.

Es war gegen 16 Uhr, als sich die Eltern, ein 35-jähriger Niederösterreicher aus dem Bezirk St. Pölten-Land und eine 35-Jährige aus dem Bezirk Melk, gerade in der Bäderabteilung des Möbelhauses umsahen. Plötzlich hörten sie ein dumpfes Geräusch und gleich darauf die Schreie ihrer vierjährigen Tochter. Der Kasten war umgekippt und auf das Kind gefallen. Sofort wurde die Rettung alarmiert.

Notarzt war rasch zur Stelle

"Wir haben den Notruf um kurz nach 16 Uhr erhalten, sechs Minuten später ist das erste Rettungsauto eingetroffen, und eine Minute später war auch der Notarzt da", berichtet Franz Hackl vom Roten Kreuz in Steyr. Die Helfer checkten das Kind vom Kopf bis zu den Zehen durch. Dieser sogenannte traumatologische Notfallcheck ergab einen Verdacht auf eine schwere Schädelverletzung, weil das Mädchen leicht aus den Ohren blutete.

Die Polizei begann zu ermitteln und fand heraus, dass der umgestürzte Kasten bereits seit etwa zehn Jahren dort stand. Er dürfte mit einem Eckwinkel an der Wand fixiert gewesen sein, allerdings soll – so der Verdacht – eine Schraube gefehlt haben.

Von einem "bedauerlichen Unglück" sprach gestern Thomas Saliger, Pressesprecher von XXXLutz. "Wir sind froh, dass es dem Mädchen den Umständen entsprechend gut zu gehen scheint." Das Unternehmen sei mit der Mutter in Kontakt. Wie es zum Unglück kommen konnte, könne man noch nicht sagen. Tischler würden derzeit in der Steyrer Filiale alle Ausstellungsstücke überprüfen. (staro/hip)

