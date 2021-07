Kassenvertrag für jeden Wahlarzt? Vorschlag wird debattiert

Am deutschen System möchte sich der Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Andreas Huss, orientieren: "Jeder Arzt, der will, kriegt einen Kassenvertrag. Alle anderen sind automatisch Privatärzte", sagte der Gesundheitsmanager in einem Interview und hat damit nun eine Debatte ausgelöst. Für Huss wäre diese Lösung "das sauberste Modell". Damit könne dem Wunsch der Ärztekammer nach mehr Kassenstellen entsprochen werden.