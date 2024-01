Kassenärzte in Oberösterreich: Ein Viertel steht kurz vor der Pension

Vor einer weiteren Zuspitzung des Ärztemangels warnt SP-Gesundheitssprecher Peter Binder angesichts der aktuellen Zahlen, die er von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) erheben ließ. Demnach sind in Oberösterreich 290 Kassenärzte tätig, die 60 Jahre oder älter sind. Es sei davon auszugehen, "dass in den kommenden Jahren rund ein Viertel der Kassenärzte im Land in Pension gehen wird", so Binder. Aktuell praktizieren hierzulande etwa 1135 Kassenärzte – bei 1166 verfügbaren Stellen.

Das könnte Sie auch interessieren: 5 Rezepte gegen den Ärztemangel

Nach Angaben der ÖGK werde laufend nachbesetzt: "Im Vorjahr haben wir 86 Ärztinnen und Ärzte neu unter Vertrag genommen", teilte Sprecherin Marie-Theres Egyed auf OÖN-Anfrage mit. Lücken sind dennoch geblieben. Mit Stichtag 1. Jänner habe es im Bezirk Freistadt "keinen einzigen Kassenarzt im Bereich der Frauenheilkunde und Geburtshilfe" gegeben, heißt es von der SP.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

17 zusätzliche Stellen geplant

Wie berichtet, will die ÖGK 100 zusätzliche Kassenstellen in Österreich schaffen, davon sind 17 Stellen für Oberösterreich vorgesehen. Damit jene 290 Stellen, die jetzt von über 60-Jährigen besetzt sind, auch nachbesetzt werden, sieht SP-Sprecher Peter Binder die Gesundheitsreferentin des Landes, LH-Stv. Christine Haberlander (VP), gefordert.

Lesen Sie dazu auch: 100.000 Euro Startbonus: 17 neue Kassenarztstellen für Oberösterreich

Um zu verhindern, dass Ärzte länger arbeiten müssten, brauche es bessere Arbeitsbedingungen für Kassenärzte im niedergelassenen Bereich, etwa eine Entlastung bei den bürokratischen Aufgaben. Zudem spricht sich Binder dafür aus, die momentane Regelung bei den Medizin-Aufnahmetests zu überdenken. Sein Vorschlag: Jene Bewerber, die den Test nicht schaffen, sollen für andere Gesundheitsberufe gewonnen werden.

Gleichzeitig solle Gesundheitspersonal "mehr Aufgaben übernehmen dürfen", was wiederum Mediziner entlasten würde, so die Sozialdemokraten. Eine Patientenlenkung, die auch LH-Stellvertreterin Haberlander in Zukunft noch stärker forcieren will, hält auch Binder für dringend notwendig. Zum Beispiel sollen Patienten über die Gesundheitshotline 1450 "gelotst" werden.

Er beklagt jedoch, dass potenzielle Ausbildungsstellen in der Vergangenheit nicht ausgeschöpft worden seien. "Im Vergleich zu anderen Bundesländern wird hier zu spät reagiert."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel Thomas Fellhofer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.