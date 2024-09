"Der Kasberg ist jetzt vorläufig gerettet", sagt Fritz Drack von den Almtal-Bergbahnen gegenüber Life Radio. "Das Sanierungsverfahren ist abgeschlossen. Wir haben die Finanzierung für die nächste Skisaison fixiert."

Drack: "Der Kasberg ist vorläufig gerettet"

Die nächste Wintersaison im Familienskigebiet sei damit fix. "Die Quote ist überwiesen. Wir können voller Freude den Skibetrieb für die nächste Saison bekanntgeben."

Fritz Drack gibt den Skibetrieb für die nächste Saison bekannt

Im Juli 2023 war ein Insolvenzverfahren eröffnet worden - der Winter 2022/23 hatte für den Kasberg mit einem Verlust von 1,3 Millionen Euro geendet. Die Hinterstoder Bergbahnen stiegen als Betreiber aus, daraufhin übernahmen Almtaler Unternehmer das Management, allen voran Fritz Drack, dessen Vater 1967 das Skigebiet gegründet hatte. Im Juni stimmten schließlich die Gläubiger der Almtal Bergbahnen und deren Geschäftsführung für den finanziellen Sanierungsplan (die OÖN berichteten). Wäre der Sanierungsplan abgelehnt worden, wäre das Skigebiet Geschichte gewesen.

Betrieb kann weitergehen

Der Kasberg hatte schon lange finanzielle Probleme. 2016 war zwischen dem Land und vier Gemeinden, die den Betrieb übernommen haben, beschlossen worden, Abgänge der Betreibergesellschaft bis zu einer Höhe von jährlich einer Million Euro für zehn Jahre abzudecken. Als Gegenleistung hatte das Land ein touristisches Gesamtkonzept gefordert, das aber an den Grundeigentümern scheiterte. Die Folge war die Insolvenz. Nun geht es weiter, weil das Sanierungsverfahren erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Vorbereitungen für die kommende Saison laufen: "Wir sind mittendrin und werden alles zeitgerecht startbereit haben", sagt Drack im Gespräch mit Life Radio.

Drack: "Zeitgerecht startbereit"

Der vergangene Winter konnte positiv abgeschlossen werden. Das sei auch das Ziel für die kommende Saison: "Wir hoffen, dass wir das auch heuer wieder schaffen. Wir werden uns bemühen, dass wir wieder viele Sachen organisieren am Kasberg, dass die Gäste wieder skifahren können und wieder klasse Veranstaltungen haben", sagt Drack.

Fritz Drack über die Ziele des Kasbergs

Parallel bemühe man sich um Investoren und auch um ein nachhaltiges Zukunftskonzept für das Almtal, sagt Drack. Das soll in den nächsten Monaten erstellt werden. Im nächsten Jahr will man auch eine Beschneiungsanlage am Kasberg in Angriff nehmen, um für zukünftige Winter gerüstet zu sein.

