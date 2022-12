Kartenvorverkauf für den 120. Oberösterreicher-Ball

Er ist traditionell einer der Höhepunkte vor dem Sommer: der Oberösterreicher-Ball in Wien. Im kommenden Jahr feiert das beliebte und von den OÖNachrichten präsentierte Ballereignis am 17. Juni 2023 ein Jubiläum – ist es doch die 120. Auflage, die auch heuer wieder die festlichen Säle sowie den Arkadenhof des Wiener Rathauses mit der Lebensfreude Oberösterreichs füllen wird.

Beliebtes Weihnachtsgeschenk

Gerade noch rechtzeitig vor Weihnachten hat diese Woche der Kartenvorverkauf gestartet. Wer also die Vorfreude auf das Event in Form eines Geschenks steigern möchte, wird bereits jetzt unter oberoesterreicherball.at fündig. Bereits die ersten Programminfos sind vielversprechend: Mit Julian le Play konnte ein bekannter heimischer Sänger für die Traditionsveranstaltung gewonnen werden. Weitere Höhepunkte des Balls sind neben den Musikern und Künstlern auch die erstklassigen Gastro-Produzenten, die oberösterreichische Musik, Kultur und Genuss in die Bundeshauptstadt bringen werden. Konkrete Namen wollen die Veranstalter in den kommenden Wochen bekannt geben.

Der Oberösterreicher-Ball hatte im Jahr 2018 erstmals in seiner Geschichte im Wiener Rathaus stattgefunden. Danach fand pandemiebedingt eine dreijährige Pause statt, ehe das Event heuer im Mai in den altehrwürdigen Hallen wieder über die Bühne gehen konnte.

Das Event gilt als Huldigung an unser Bundesland und soll ein starkes Lebenszeichen unserer Landsleute in Wien vermitteln.

Informationen zum Oberösterreicher-Ball und zur Ticketbuchung finden Sie hier.

