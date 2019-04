Karenz, Kindergeld, Betreuung: Experten geben Tipps in Freistadt

FREISTADT. Arbeiterkammer und OÖNachrichten informieren am 29. April.

Info-Reihe von AK Oberösterreich und OÖNachrichten Bild: Volker Weihbold

Vor der Geburt eines Kindes tritt für die werdenden Eltern alles andere in den Hintergrund. Um diese aufregende und schöne Zeit richtig genießen zu können, ist es wichtig, gut informiert zu sein.

Denn für werdende und frischgebackene Mütter und Väter stellen sich unzählige Fragen: Ab wann kann ich in Mutterschutz gehen? Wie viel Wochengeld bekomme ich? Wie können wir uns die Karenz aufteilen?

Wie bekomme ich Kind und Job am besten auf die Reihe? Antworten darauf gibt es bei der von Arbeiterkammer Oberösterreich und OÖNachrichten organisierten Informationsveranstaltung "Achtung, Falle! Tipps für (werdende) Eltern" am Montag, 29. April, um 18 Uhr in der AK-Bezirksstelle Freistadt. Wir laden Sie herzlich dazu ein.

Tipps für werdende Eltern: 29. April, 18 Uhr, AK-Bezirksstelle Freistadt. Eintritt frei, Anmeldung unter Tel. 050/6906-4312 oder Mail an freistadt@akooe.at

