Kann man verurteilte Straftäter einfach so abschieben?

Grundsätzlich kann Asylberechtigten oder subsidiär Schutzbedürftigen unter bestimmten Voraussetzungen ihr Aufenthaltstitel aberkannt werden. Kleinere Delikte reichen dafür aber nicht aus. Verwaltungsvergehen wie Böller schmeißen schon gar nicht. "Dafür muss eine rechtskräftige Verurteilung wegen einem besonders schweren Verbrechen vorliegen", sagt die Linzer Rechtsanwältin Andrea Blum. Konkret bedeutet das eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren. Zusätzlich muss Gemeingefährlichkeit vorliegen, beispielsweise wenn die Person bereits mehrfach verurteilt ist. Auch das ist nicht genug, denn dann kommt es noch zu einer Güterabwägung zwischen privaten und öffentlichen Interessen. Hier wird beispielsweise untersucht ob der Person im Heimatland Gefahr droht, ob sie einer Arbeit nachgeht oder es ein Familienleben in Österreich gibt.

Drei Instanzen bis zu einer möglichen Abschiebung

Erlässt das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl einen Aberkennungsbescheid, kann der Betroffene binnen vier Wochen Beschwerde einreichen, über die dann das Bundesverwaltungsgericht in einer mündlichen Verhandlung entscheidet. Diese Entscheidung kann dann noch beim Verfassungsgerichtshof oder durch eine außerordentliche Revision vor dem Verwaltungsgerichtshof bekämpft werden. Erst wenn alles hält, kann theoretisch abgeschoben werden. In der Praxis ist aber auch das nicht so einfach. So sind Abschiebungen nach Afghanistan oder Syrien derzeit nicht möglich, weil es keine Flugverbindungen gibt und vor allem weil es die Sicherheitslage nicht zulässt.

"Sehr viele Verfahren"

Am Bemühen scheitert es aber nicht, wie Rechtsanwältin Blum sagt: "Wir haben sehr viele Aberkennungsverfahren in der Kanzlei, die werden vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl gerade sehr schnell eingeleitet."