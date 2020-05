Kaltfront zieht heute Abend über Oberösterreich

Sonnig und noch einmal sommerlich warm wird es heute in ganz Oberösterreich bis in den späten Nachmittag hinein. Danach zieht eine Kaltfront mit Gewittern, teils kräftigem Regen und starkem Wind über das ganze Land.

"Ab zirka 16 Uhr wird die Kaltfront von Bayern Richtung Oberösterreich ziehen. Fast überall im Land wird es kräftig regnen und stürmischer Wind wehen. Am Abend zieht die Gewitterfront über den Alpenraum hinweg, zudem zeichnen sich besonders im Donauraum und im östlichen Bergland auch Sturmböen ab", sagt Alexander Ohms, Meteorologe von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Deutlich frischer geht es am Sonntag in den Tag, die Höchstwerte erreichen 16 bis 20 Grad. "Es wird sehr wechselhaft und vereinzelt muss man auch wieder mit Regenschauern rechnen, vor allem im Bergland. Ergiebig wird dieser aber nicht sein", sagt Ohms. Kühler und unbeständig werde auch der Wochenstart. "Am Montag wird es überall stark bewölkt sein, und im südlichen Bergland gibt es auch wieder vereinzelt Regenschauer. Die Sonne wird sich nur zwischendurch kurz durchsetzen können."

Ab Dienstag geht es mit den Temperaturen wieder langsam bergauf. "Es bleibt aber noch bewölkt. Ab Mittwoch setzt sich dann aber auch wieder die Sonne durch und die Temperaturen steigen. Der Wettertrend für das Pfingstwochenende sieht sehr gut aus", sagt der Meteorologe.

