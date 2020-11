Kalt, warm, kalt: Eine wechselhafte November-Woche

Schon am heutigen Montag zieht in der Früh eine Kaltfront durch, die Wind, dichte Wolken und am Vormittag Regenschauer im ganzen Land bringt. Ab Mittag dürfte es trocken bleiben, kurz könnte sich auch die Sonne zeigen, aber der Wind bleibt den ganzen Tag über lebhaft.

„Der Dienstag wird ein Übergangstag“, berichtet Alexander Ohms von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). „In der Früh gibt es noch dichte Wolken und im Bergland ein paar Regentropfen. Der Nachmittag wird sonniger, im Mühlviertel dauert es am längsten, bis sich die Sonne zeigt. Es bleibt teils lebhaft windig und kühl.“

Besser sind die Aussichten für Mittwoch und Donnerstag. „Da erwarten wir ruhiges Hochdruckwetter“, sagt Ohms. In den Niederungen werden sich allerdings wieder zähe Nebelfelder halten. Außerhalb der Nebelzonen wird es fast wolkenlos und mild mit um die 15 Grad.

Die nächste Kaltfront steht uns am Freitag wieder bevor. Da sinkt die Schneefallgrenze auf 800 Meter und es kann immer wieder regnen, wird windig und wieder deutlich kühler mit um die 8 Grad.

„Interessant wird das Wochenende“, sagt der Meteorologe. Denn am Samstag sinkt die Schneefallgrenze in Richtung 600 Meter, „da kann es im Mühlviertel und Salzkammergut schon frühwinterlich werden. Generell werden der Freitag und der Samstag eher ungemütlich“, sagt Ohms. Wie es dann ab Sonntag weitergeht, sei noch offen. Dafür sind die Prognosen noch zu unsicher. (mpk)

