Kajakfahrer und Surfer gerieten am Attersee in Seenot

Es war gegen 16:40 Uhr, als die Sturmwarnung am Attersee aktiviert wurde: Heftige Windböen peitschten über das Wasser und ließen die Wellen hochschlagen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein Ehepaar im Alter von 48 und 50 Jahren in der Mitte des Sees. Die beiden waren in einem Kajak von der Ortschaft Seefeld gestartet und hatten den See bis zum anderen Ufer überquert. Auf der Rückfahrt gab es dann wegen des Wellengangs und des starken Windes kein Weiterkommen mehr. Hilflos trieben das Paar inmitten des Sees.

Die Eheleute hatten Glück im Unglück. Denn genau zum selben Zeitpunkt war ein Polizeiboot in der Nähe. Die Beamten waren mit dem Motorboot ausgerückt, weil auch ein Surfer inmitten des Attersees in Not geraten war. Die Polizisten bargen das Ehepaar samt Kajak und brachten es unter widrigen Umständen ans Ufer, wie es in der Polizeiaussendung heißt. Auch der Surfer bekam wieder festen Boden unter den Füßen. Er wurde von den Einsatzkräften an Land gebracht.