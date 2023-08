Alkolenker krachte in Eferding in Hausgarten

Der 28-jährige Autofahrer aus Pupping fuhr gegen 5.40 Uhr mit seinem Wagen auf der Schadener Gemeindestraße, aus Oberschaden kommend in Richtung Eferding. In einer Rechtskurve verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Herrschaft über sein Auto. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, beschädigte den Gartenzaun eines Hauses und kam im Garten des Hauses zum Stillstand. Der durchgeführte Alkotest ergab 1,54 Promille. Am Gartenzaun entstand erheblicher Sachschaden, am Wagen vermutlich Totalschaden. Der Führerschein wurde dem Mann vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.

