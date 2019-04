Justiz versteigerte Waffen und Räder

LINZ. Auktion im Gerichtssaal: Auch Werkzeug von Einbrechern kam unter den Hammer.

Auktion im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Linz Bild: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Konfisziertes Einbruchswerkzeug, gestohlene Räder, die niemand mehr vermisst, Computer und sogar Schusswaffen: Am Freitag fand im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Linz eine Versteigerung statt, bei der insgesamt 120 Exponate unter den Hammer kamen. Der Erlös, mehr als 5000 Euro, fließen ins Justizbudget.

Zwei Mal im Jahr lässt das Bezirksgericht Linz durch die Gerichtsvollzieher Gegenstände versteigern, die die Justiz ansonsten vernichten lassen würde. Auch konfiszierte Dinge fanden sich unter den Versteigerungsstücken.

"Nicht versteigert werden dürfen illegale Gegenstände, wie zum Beispiel Drogen, gefälschte Produkte, geschmuggelte Zigaretten oder auch verbotene Waffen wie Totschläger", sagt Walter Engelberger, Sprecher des Bezirksgerichts Linz. Zwar fanden sich auch Pistolen und Gewehre unter den Versteigerungsobjekten. "Aber diese sind ja nicht verboten, wenn man eine waffenrechtliche Bewilligung dafür hat", sagt der Richter.

Wie viele Gegenstände verkauft worden seien, lasse sich nicht genau sagen, so Engelberger. Denn alle Sachen jedes einzelnen der 90 Fälle landeten gemeinsam in einer Schachtel, die zu einem Rufpreis ausgeschrieben waren. "Die Pakete sind in der Regel eine bunte Mischung", sagt Engelberger.

Auch Gegenstände wurden versteigert, bei denen sich die Streitparteien nicht auf das Eigentumsrecht einigen konnten, deren Wert aber zu gering war, um die Besitzverhältnisse vor Gericht auszustreiten. Darunter auch zehn Geschirrtücher. Sie wurden aber nicht versteigert, sondern kommen im Sozialraum des Bezirksgerichts zum Einsatz.

