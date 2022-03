Justiz 3.0: Die Chancen und Grenzen der Digitalisierung

26.000 Euro Kopierkosten: So hoch waren die Gebühren, die der Linzer Rechtsanwalt Rene Haumer auslegen musste, um in einer Strafverteidigung im Zusammenhang mit dem damaligen Hypo-Alpe-Adria-Verfahren Akteneinsicht zu erhalten. Denn nach nur fünf Monaten Ermittlungsverfahren hatten sich Zehntausende A4-Seiten in dieser komplexen Wirtschaftsstrafsache angehäuft. Am Ende waren es Hunderttausende Seiten.