Jungfotografinnen aus Oberösterreich siegten bei Bundesbewerb

Bei der Verleihung der Bundespreise im Casineum in Baden holte sich das Duo aus Oberösterreich den Sieg bei den Lehrlingen und Nachwuchsfotografen.

Vor 150 geladenen Gästen wurden die beiden Fotografinnen im Casineum in Baden ausgezeichnet. Sabine Starmayr, Landesinnungsmeisterin der Fotografen, ist stolz auf den Nachwuchs: "Das zeigt, dass unser Nachwuchs bereit ist, viel Zeit und Leidenschaft in die Fotografie zu investieren. Und es beweist, dass die Ausbildung in unseren Betrieben höchste Qualität besitzt. Alina und Olga sind extrem talentiert und Aushängeschilder für unser Bundesland."

Das Siegerfoto von Olga Vinakur Bild: Olga Vinakur