Jungforscher entwickelte Elektrobagger weiter

Im altehrwürdigen Minoritenkloster in der Welser Altstadt hat der FH-Förderverein vor rund 300 Gästen 13 Absolventen der Fakultät Wels für ihre innovativen Abschlussarbeiten prämiert.

Einer von ihnen ist der 25-jährige Sebastian Huber aus Sattledt, der mit seiner Masterarbeit im Studiengang "Automotive Mechatronics & Management" ein innovatives Konzept für einen elektrisch betriebenen Bagger entwickelt hat.

Dabei hat Huber für einen großen Baumaschinenhersteller aus Deutschland eine neue Drehzahlregelung für den Elektromotor mit hydraulischer Konstantpumpe ausgetüftelt, die auf einen Versuchsbagger angebracht und im realen Betrieb getestet wurde. "Der große Vorteil des neuen Systems liegt an den geringeren Kosten der hydraulischen Konstantpumpe im Vergleich zur derzeit verwendeten Verstellpumpe, wodurch die Gesamtmaterialkosten des Elektrobaggers deutlich reduziert werden können", sagt Huber.

Inzwischen arbeitet der ausgezeichnete Jungforscher bei Magna Powertrain in St. Valentin als System-Architekt und Funktionsentwickler in der Entwicklung von Fahrzeugen. "In dieser Position kann ich mein im Masterstudium erlerntes Wissen zur Entwicklung von mechatronischen Systemen im Fahrzeugbau hinsichtlich funktionaler Sicherheit, Systemauslegung und Testing gezielt einsetzen", sagt Huber, von dem man wohl noch einiges hören wird.