Junges Ehepaar züchtete daheim 33 Cannabispflanzen

GARSTEN. Verhüllte Fenster und starker Cannabisgeruch aus der Wohnung verrieten ein junges Ehepaar, das drei illegale Aufzuchtanlagen zu Hause betrieb.

Bereits am 9. April erhielt die Polizist einen anonymen Hinweis, dass in einer Wohnung in Garsten die Fenster verhüllt sind und starker Cannabisgeruch aus der Wohnung dringe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Steyr führte die Polizei deshalb am Montag eine Hausdurchsuchung durch.

Dabei wurden bei dem Ehepaar, eine 22-jährige Frau und ein 24-jähriger Mann, drei Cannabisplantagen und eine Trocknungsanlage vorgefunden. Die Polizisten stellten 33 Stück Cannabispflanzen, die in drei Aufzuchtanlagen verteilt waren, sicher, sowie weitere Pflanzen in der Trocknungsanlage wurden beschlagnahmt. Die Aufzuchtanlagen und die Trocknungsanlage wurden abgebaut und mitgenommen. Dem Ehepaar stehen mehrere Anzeigen bevor.

