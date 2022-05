Junger Vater verfolgte rücksichtslosen Lenker

Ein junger BMW-Fahrer hat einer Familie in Pucking (Bezirk Linz-Land) einen großen Schrecken eingejagt und ist anschließend geflüchtet. Wie so oft war der kleine Ismael am Mittwoch auf sein Kinderfahrrad gestiegen, um ein paar Runden in der Hauseinfahrt zu drehen. Als sich der Vierjährige gegen 19.20 Uhr der Straße, einer Sackgasse, näherte, kam ein Auto auf ihn zu. "Viel zu schnell", wie der Vater des Kindes sagt. Laut Polizei musste der Bub ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Dadurch kam er zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Lenker wollte sich offenbar der Verantwortung entziehen. Er wendete seinen Wagen in der Sackgasse und versuchte, unerkannt zu flüchten. "Ich bin ein Stück nachgelaufen und hab’ geschrien, er soll stehenbleiben, aber er ist einfach abgehauen", sagt Ismaels Vater. Der 29-Jährige sah sich daher gezwungen, selbst in sein Auto zu steigen, um zumindest das Kennzeichen des rücksichtslosen Lenkers zu notieren. Er verfolgte den schwarzen BMW und schaltete anschließend die Polizei ein. Diese konnte einen 23-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land ausforschen. "Der Mann zeigte sich nur teilweise geständig", hieß es von der Polizei.