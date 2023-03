Junger Schläger vor Gericht

Betrug, Einbruchsdiebstahl, räuberischer Diebstahl, am schwersten wiegt der Vorwurf der absichtlich schweren Körperverletzung, wofür bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe drohen könnten: am Dienstag musste sich ein 18-Jähriger vor Gericht in Wels verantworten. Laut Anklage soll der Bursch, der sich in U-Haft befindet, heuer im Jänner zusammen mit einem Unter-14-Jährigen in Schwanenstadt einen Passanten überfallen haben.

Der Unmündige riss dem Opfer die Geldbörse aus der Hand, während der 18-jährige Beitragstäter daneben stand. Der Passant bat die Täter: „Gebt mir doch wenigstens den Führerschein zurück.“ Als der überfallene Mann zum Gegenschlag ausholen wollte, soll ihn der 18-Jährige mit zwei Faustschlägen niedergestreckt haben. Als der Mann am Boden lag, sollen ihn beide Burschen mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf attackiert haben. Das Opfer erlitt Brüche und Prellungen. Das Duo nahm dem Schwerverletzten das Mobiltelefon weg und ging mit der Bankomatkarte des Mannes Zigaretten kaufen.

Weiters wurde dem 18-Jährigen ein Betrug im Drogenmilieu vorgeworfen. Er soll einem Suchtgiftkonsumenten vorgegaukelt haben, er könne dem Kunden Ecstasy verkaufen, so soll der Bursch 450 Euro ergaunert haben.

Ein Urteil lag am Nachmittag noch nicht vor.

