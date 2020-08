Unbelehrbar scheint ein 26-jähriger Russe aus dem Bezirk Schwaz in Tirol zu sein: Schon drei Mal musste ihm die Probezeit für den Führerschein wegen Verstößen verlängert werden, am Samstag wurde ihm der Schein von oberösterreichischen Beamten in Zivil wieder abgenommen. Er war auf der Westautobahn (A1) Richtung Wien unterwegs. Auf der Höhe Sipbachzell fiel der Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung seine auffällige Fahrweise auf.