Zwei junge Nachtschwärmer niedergeschlagen

FREISTADT/LINZ. Nach einem brutalen Überfall auf einen 16-Jährigen in Freistadt und einem versuchten Raub in der Linzer Altstadt sucht die Polizei Zeugen.

Symbolbild Bild: (Weihbold)

Es war am Sonntag um kurz nach Mitternacht, als drei Burschen einen 16-Jährigen aus dem Bezirk Freistadt im Bereich des Böhmer-Tores ansprachen. Das Trio fragte den Jugendlichen, der gerade auf dem Heimweg war, zuerst nach Zigaretten.

Dann forderten sie ihn auf, die Geldbörse heraus zu geben. Als sich das Opfer weigerte, hielt ein Täter den 16-Jährigen fest, während ihn der zweite durchsuchte und aus seiner Geldbörse einige Ausweise nahm. Daraufhin schlug er ihm mit der Faust so fest ins Gesicht, dass das Opfer stürzte. Als der Bursche noch am Boden lag, trat ihm einer der Täter mit dem Fuß ins Gesicht. Der 16-Jährige musste ins Landeskrankenhaus Freistadt gebracht werden.

Laut Polizei dürften die Täter zwischen 13 und 16 Jahren alt und ausländischer Herkunft sein. Einer der Burschen war mit einer dunkelbraunen oder dunkelgrünen Softshelljacke und einer dunklen Hose bekleidet, der zweite trug eine dunkelblaue Jacke. Beide Männer hatten dunkle Haare, der dritte hatte vermutlich eine schwarze Haube auf. Etwaige Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizei Freistadt, Tel. 059133 4300, zu melden.

Lokalisierung: Der Bursche wurde beim Böhmer-Tor in Freistadt attackiert

16-Jähriger wurde in der Altstadt niedergeschlagen

Ähnliches mussten zwei junge Linzer im Alter von 16 und 17 Jahren in der gleichen Nacht in der Landeshauptstadt erleben: Die beiden wurden gegen 2:10 Uhr am Hofberg in der Altstadt von einer Gruppe von acht bis zehn Personen vermutlich südländischer Herkunft angesprochen.

Einer der Männer forderte von dem 16-Jährigen Geld. Als sich dieser weigerte, versetzte ihm sein Kontrahent einen Faustschlag ins Gesicht. Der Täter und seine Bekannten ergriffen anschließend die Flucht. Der 16-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Die Polizei sucht nun nach dem 20 bis 25 Jahre alten Haupttäter. Er wurde als muskulös beschrieben und soll braune Augen haben. Er trug ein weißes T-Shirt, welches im Bereich der linken Schulter zerrissen war. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich beim Kriminalreferat des SPK Linz unter der Telefonnummer 059133 45333 melden.

Lokalisierung: Zu dem Vorfall kam es am Hofberg in der Linzer Altstadt

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema