Wilde Szenen haben sich in der Messestadt am Samstagabend im Bereich des Kaiser-Josef-Platzes abgespielt, wie die Polizei gestern informierte. Ein betrunkener Tourist (65) aus der Schweiz verließ ein Gasthaus, ohne die offene Rechnung in Höhe von 17,50 Euro zu bezahlen. Als ihn die Wirtin auf der Straße zur Rede stellte, schlug der 65-Jährige auf die Frau ein.