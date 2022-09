Junger Mann geriet in Hochspannungsleitung

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Fest steht, dass der junge Deutsche am Samstag gegen 5:30 Uhr am Bahnhof Schärding auf ein abgestelltes Triebfahrzeug geklettert war. Was er dort oben wollte, ist unklar. Der 19-Jährige dürfte dabei in die Hochspannungsleitung geraten sein, teilte die Polizei am Samstagabend mit.

Ein Anrainer, der einen lauten Knall gehört und dann einen Lichtkegel gesehen hatte, verständigte die Einsatzkräfte. Die Polizisten sahen den Schwerverletzten auf dem Triebwagen und veranlassten durch den Notfallkoordinator der ÖBB eine Stromabschaltung im Gefahrenbereich.

Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den jungen Mann. Er wurde vom Notarzt versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das AKH Wien geflogen. Dort wird er im Zentrum für Schwerbrandverletzte von Spezialisten behandelt. Details über seine Zustand waren am Samstagabend nicht bekannt.