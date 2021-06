Junger Innviertler kam bei Motorradunfall ums Leben

Der 31-Jährige aus St. Marienkirchen am Hausruck war gegen sechs Uhr Früh auf der B143 Richtung Ried unterwegs. In der Ortschaft Greifenedt hatte er laut Angaben der Polizei ein Auto überholt. In einer Kurve dürfte dem jungen Mann dann das Motorrad weggerutscht sein. Die Folge war ein schwerer Sturz: Der Innviertler schlitterte mit dem Zweirad über die Straße und prallte gegen die Mauer eines landwirtschaftlichen Gebäudes. "Sämtliche Erste Hilfe Maßnahmen und Reanimationsversuche durch Ersthelfer sowie durch Rettung und Notarzt blieben erfolglos", teilte die Polizei-Pressestelle am Vormittag mit. Der Motorradfahrer erlag seinen schweren Verletzungen an der Unfallstelle.

Nur 45 Minuten später hat sich im Innviertel ein weiterer schwerer Motorradunfall ereignet. Ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Braunau wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Spital gebracht, berichtet die Polizei. Der Motorradlenker wollte gegen 6.45 Uhr in Albrechtsberg, einer Ortschaft in Burgkirchen, bei einer Kreuzung rechts einbiegen. Dabei gab er aus Versehen zu viel Gas, sagte der Innviertler zur Polizei. In weiterer Folge kam er mit seinem Zweirad aufs Bankett und stürzte.

Auch für einen 19-jährigen Mühlviertler hatte eine Motorradausfahrt im Krankenhaus geendet. Der junge Mann wollte in Puchenau ein Auto überholen und kam dabei von der Straße ab. Mehr zu dem Rettungseinsatz in Puchenau lesen Sie hier.