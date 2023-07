Junger Garstner stürzte am Grat des Bosrucks tödlich ab

Lahnerkogel, Kitzstein, Bosruck, , Großer Pyhrgas und Scheiblingstein: Die Bergtour, die sich ein 29-Jähriger aus Garsten (Bezirk Steyr-Land) für den Dienstag vorgenommen hatte, war ambitioniert. Doch der junge Bergsteiger hatte mit derartigen Unternehmungen Erfahrung und auch die Route bis ins Detail geplant.

Über das Laglkar wollte er vom Gipfel des Scheiblingsteins in Richtung Hengstpass absteigen, wo ihn seine Lebensgefährtin am Abend wieder abholen sollte. Doch dort kam er nie an. Seine Freundin hatte ihn am frühen Morgen mit dem Auto zum Ausgangspunkt am Pyhrnpass in Spital chauffiert, von dort stieg er in den teils exponierten Wanderweg in Richtung Bosruck ein.

Bis zum Gipfel (1992 Meter) gab es keine Probleme, von dort meldete er sich auch noch bei seinen Angehörigen. Dann herrschte Funkstille.



Als er auch um 20 Uhr noch nicht am vereinbarten Treffpunkt am Hengstpass angekommen und auch telefonisch nicht mehr erreichbar war, wählte seine Freundin den Notruf. Von der Alpinpolizei Kirchdorf wurde in Zusammenarbeit mit den Bergrettungsortsstellen Spital am Pyhrn, Windischgarsten, Admont und Selzthal eine großangelegte länderübergreifende Suchaktion eingeleitet. „Wir hatten schlechte Sicht, es regnete und ein Gewitter war unterwegs. Es gab leider keine Chance für einen Hubschraubereinsatz“, sagt Daniel Schröcker, Ortsstellenleiter der Bergrettung Spital am Pyhrn.

„Wusste, was er machte“



Bis 1.40 Uhr früh suchten 82 Bergretter und Alpinpolizisten nach dem Garstner- vergeblich. Die Suche wurde abgebrochen und am Mittwoch in den frühen Morgenstunden wieder aufgenommen. Kurz nach halb neun Uhr vormittags machte die Flugpolizei Graz die traurige Entdeckung: Der junge Mann war tödlich verunglückt. Er dürfte beim Abstieg über den Nordostgrat des Bosrucks, unmittelbar nach der Frauenmauer, den Halt verloren haben. „Das Wetter war an diesem Tag gut und der Mann erfahren. Er wusste, was er machte. Leider konnten wir nicht mehr helfen“, sagt Schröcker.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger