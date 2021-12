Junger Brasilianer stürzte bei Wanderung in Bad Ischl tödlich ab

Braian Paulon de Andrade wollte helfen. Sein Studium in Chemietechnik hatte der 25-Jährige in Brasilien abgeschlossen, sich danach zwischenzeitlich als Taxifahrer versucht. Nun hätte es noch einmal etwas ganz Neues werden sollen, eine Herausforderung fernab der Heimat. Über das Europäische Solidaritätskorps bewarb sich der junge Brasilianer für eine Stelle als Freiwilliger in Österreich – und hatte Erfolg.

In Perg arbeitete er seit knapp zwei Monaten mit Kindern und Jugendlichen zusammen, lernte Oberösterreich in all seinen Facetten kennen. Vor allem vom Schnee war Andrade begeistert. Einem Ausflug mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hallstatt und einer Wanderung auf den Salzberg sollte am Stefanitag eine weitere Entdeckungstour folgen. Diesmal wählte der 25-Jährige die Kaiserstadt Bad Ischl dafür aus.

Ein letztes Foto, dann Funkstille

Vom Bahnhof wanderte Andrade über den Dammweg zum Ortsteil Pfandl, wo er den Weg in Richtung "Enge Zimnitz" einschlug. Ob er ein konkretes Ziel vor Augen hatte, ist unklar. Um 13.07 Uhr schickte der 25-Jährige noch ein Foto an Freunde, dann herrschte Funkstille. So lange, dass sich in Perg langsam Sorgen auftaten. Bei der Polizei ging am Montag eine Vermisstenanzeige ein, die Bergrettung Bad Ischl rückte daraufhin zu einer großen Suchaktion aus. 22 Bergretter, neun Alpinpolizisten mit zwei Polizeidrohnen und drei Hundeführer durchkämmten den Bereich unter der 1745 Meter hohen Zimnitz. "Wir haben alles versucht, mussten die Suche wegen der Dunkelheit dann aber leider abbrechen", sagt Manfred Zopf, Ortsstellenleiter der Bergrettung Bad Ischl.

Gestern wurde die akribische Suche nach Sonnenaufgang fortgesetzt. "Wir sind dann auf Spuren im Schnee gestoßen, die vom Gipfel des Gspranggupfs Richtung Tal führten", sagt Zopf. Die Bergretter folgten den Spuren, fanden zunächst die grau-schwarze Jacke des 25-Jährigen und dann auch Andrade selbst. Der junge Mann, der körperlich für die Tour gewappnet gewesen wäre, dürfte beim Abstieg vom Gipfel ausgerutscht sein und rund 350 Meter über fels- und grasdurchsetztes Gelände in eine Rinne gerutscht sein. Er konnte leider nur noch tot geborgen werden.