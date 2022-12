Junger Bergsteiger kam auf dem Hirlatz ums Leben

Der Notruf erreichte die Bergrettung Hallstatt um 15.18 Uhr. Vom Wiesberghaus aus, in 1872 Meter Seehöhe auf dem Dachsteinplateau gelegen, wurde vom Personal ein Bergsteiger beobachtet, der auf dem Vorderen Hirlatz (1.934 Meter) offenbar in Schwierigkeiten geraten war.

Die Wegfindung auf dem unmarkierten, von dichten Latschen geprägten Steig, ist bereits in den Sommer-und Herbstmonaten nicht einfach. In der Nacht auf Dienstag hatte es ab einer Seehöhe von 1200 Metern geschneit, der Neuschnee erschwerte die Orientierung für den 24-jährigen Bergsteiger zusätzlich. Der Polizeihubschrauber Libelle wurde angefordert, der das Gelände nach dem Vermissten absuchte.

Die Besatzung konnte zwar Spuren im Schnee ausmachen, den jungen Hallstätter, der in Graz studiert, aber nicht finden. Bei Einbruch der Dämmerung konnten noch vier Bergretter auf den Hirlatz geflogen werden, um im unwegsamen Gelände weiterzusuchen. In den Abendstunden konnte der junge Mann schließlich leider nur noch tot aufgefunden werden. Er dürfte an Erschöpfung und Unterkühlung gestorben sein.

Autor Gabriel Egger Redakteur Land und Leute