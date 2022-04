"Junge stoßen an die Grenzen der Belastbarkeit"

Die 15 Jahre alte Lena (Name geändert, Anm.) hat mit ihrem Freund Schluss gemacht. Dieser rächt sich und postet auf Snapchat und in großen WhatsApp-Gruppen Fotos von Lena, wie sie leicht bekleidet auf dem Bett liegt, dazu hämische, demütigende Kommentare. Die 15-jährige Oberösterreicherin war im Vorjahr eine von fast 5500 Kindern und Jugendlichen, die sich an die oberösterreichische Kinder- und Jugendanwaltschaft gewandt haben, um dort Rat und Hilfe zu suchen.

5500 Beratungsgespräche im Vorjahr

Cybermobbing sei, genauso wie Hatespeech im Internet und Bodyshaming, eines von höchst problematischen Phänomenen, mit denen junge Menschen heute konfrontiert sind, sagt Christine Winkler-Kirchberger, die Leiterin der oberösterreichischen Kinder- und Jugendanwaltschaft. Dabei ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die mit der KiJa Kontakt aufnahmen, im ersten Jahr der Corona-Pandemie stark gesunken, wie aus dem Tätigkeitsbericht der KiJa für 2019 bis 2021 hervorgeht.

Waren es im Jahr 2019 noch 4848 Kinder und Jugendliche, die bei der KiJa Oberösterreich Informationen anfragten oder Beratungsgespräche in Anspruch nahmen, sank diese Zahl ein Jahr später auf nur noch rund 4000. Doch im Jahr darauf, 2021, verzeichnete die Kinderanwaltschaft plötzlich wieder fast 5500 Beratungs- und Informationsgespräche.

Video: Auch Zahl der Jugendlichen, die in Oberösterreich psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen, ist deutlich angestiegen.

Intensiver und komplexer

"Es gab schon vor Corona große Sorgen unter den Jugendlichen, zum Beispiel wegen der Klimakrise", so Winkler-Kirchberger bei der Präsentation des Tätigkeitsberichts zusammen mit der für die Kinder- und Jugendhilfe zuständigen Landesrätin Birgit Gerstorfer (SP). Nun sei auch noch der Krieg in der Ukraine dazugekommen. "Die Belastbarkeitsgrenze ist schon sehr strapaziert", betonte die KiJa-Leiterin.

Die Beratungen seien nun "intensiver und komplexer" geworden. Jeder zweite Jugendliche spreche von depressiven Symptomen und Ängsten. Hinzu kämen Essstörungen, das Gefühl von Einsamkeit und in den Lockdowns auch Fälle von familiärer Gewalt. Zwar gebe es öffentliche Mittel für Therapien. "Aber die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist vom Bund bisher nicht ausgebaut worden", kritisiert Winkler-Kirchberger. Seit mittlerweile 30 Jahren setzt sich die KiJa für die Rechte junger Menschen ein und verleiht deren Interessen eine gewichtige gesellschaftspolitische Stimme.