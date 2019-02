Junge Reporter gesucht: Wie verändern Handy, Laptop und Internet die Schule?

LINZ. OÖN-Schulaktion "Wir sind Zeitung": Wir suchen eure Texte, Fotos, Videos und Projekte zum Thema "Die digitale Schule und Wir" – die besten Beiträge werden veröffentlicht

Texte der Schülerinnen der NMS Esternberg wurden im Vorjahr in den SchülerNachrichten veröffentlicht. Bild: Alexander Schwarzl

Für acht von zehn oberösterreichischen Jugendlichen von elf bis 18 Jahren ist laut Jugend-Medienstudie das Smartphone unverzichtbar. Vier von zehn wollen in ihrer Freizeit Internet und Computer nicht missen.

Doch wie sieht es in der Schule aus? Setzen Pädagogen Smartphone, Laptop und Internet im Unterricht ein? Wenn ja: Wie haben die digitalen Medien die Schule verändert? Oder wäre es besser, wenn die Schule zur Zone ohne digitale Medien wird?

Wir wollen wissen, wie ihr denkt und wie eure Erfahrungen mit den digitalen Medien in der Schule sind. Die OÖNachrichten suchen gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule (PH) Oberösterreich und dem Ars Electronica Center eure besten Beiträge zu diesem Thema. Schreibt Berichte, Leserbriefe oder Kommentare. Interviewt Experten, macht Fotos und dreht Videos. Oder beschreibt Projekte, die ihr mit eurem digitalen Können erstellt habt.

So funktioniert’s: Von heute bis 29. März könnt ihr euch auf nachrichten.at/wirsindzeitung anmelden und von 1. März bis 17. Mai die Beiträge hochladen. Eine Jury sucht jene Beiträge aus, die in einer Sonderbeilage der OÖN am 4. Juni veröffentlicht werden. Die Autoren der Beilage werden einen Tag zuvor zur Präsentation in das Ars Electronica Center geladen.

Für Josef Oberneder, Vizerektor der PH OÖ, ist das Thema von besonderer Brisanz: "Digitale Medien sind Bestandteil aller Lebensbereiche. Der reflektierte Umgang ist eine zentrale Bildungsaufgabe." Christoph Kremer, Museumsleiter im Ars Electronica Center, sieht als Herausforderung den schnellen Wandel der digitalen Medien: "Sicherer und kritischer Umgang mit digitalen Technologien ist somit ein Schlüssel für die selbstbestimmte Entwicklung."

Alle Infos zur Aktion gibt’s auf nachrichten.at/wirsindzeitung

OÖN-Schulaktion

Seminar für Lehrer: Die OÖN laden am 13. März von 14 bis 18 Uhr Lehrer, die mit ihren Schülern am Wettbewerb teilnehmen wollen, zum Workshop in den OÖN-Newsroom. Dabei stellen Redakteure das digitale Angebot der OÖN und das gläserne TV-Studio vor. Weiters spricht Fachinspektor Andreas Riedl über Gefahren und Chancen der digitalen Grundbildung.

„Wir sind Zeitung“: Bei der OÖN-Schulaktion können Lehrer gratis Arbeitsblätter zu Themen wie Bericht oder Interview sowie eine Übungszeitung auf nachrichten.at/lehrerzimmer bestellen. Unabhängig davon können Schüler von der Volksschule bis zur Matura am Wettbewerb „Die digitale Schule und wir“ teilnehmen. Die Anmeldephase startet heute, Nennungen sind bis 29. März möglich.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema