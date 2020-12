Junge Raser lieferten Polizei Verfolgungsjagden

Gegen 19 Uhr wollten Streifenbeamte auf dem Linzer Bulgariplatz einen Pkw zur Fahrzeugkontrolle anhalten. Der Lenker blieb aber nicht stehen, sondern gab Gas und raste mit 100 km/h über die Wankmüllerhof-, Mulden- und Wiener Straße durchs Stadtgebiet. Andere Fahrzeuglenker mussten teils Vollbremsungen hinlegen und konnten so gerade noch eine Kollision vermeiden. In der Reuchlinstraße endete die Wahnsinnsfahrt in einer Sackgasse. Der Lenker, ein 22-jähriger Iraker aus Linz und der 26-jährige Beifahrer sprangen aus dem Auto und flüchteten zu Fuß. Nach wenigen Metern konnte die Polizei die beiden stellen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Lenker keinen Führerschein besitzt. Einen Drogentest verweigerte der augenscheinlich durch Suchtgift beeinträchtigte Mann. Er muss mit mehreren Anzeigen rechnen.

Kurz vor zwei Uhr früh fuhr dann auf der Voralpenbundesstraße in Steyr ein 18-Jähriger einer Polizeistreife mit 72 km/h ins Radar. Der Bursch war unerlaubterweise mit dem Pkw seines Vaters unterwegs. Als die Beamten das Auto anhalten wollten, stieg auch er aufs Gas und raste mit bis zu 140 km/h in Richtung Neuzeug/Sierning davon. Mithilfe einer weiteren Streife aus dem Bezirk Steyr-Land fand die Polizei den jungen Raser nach etwa einer Stunde. Er hatte sich hinter dem Firmengebäude, in dem sein Vater arbeitet, versteckt. Auch er besitzt keinen Führerschein. Der Grund für seine unerlaubte Spritztour ist ein romantischer: Er habe seine Freundin besuchen wollen, sagte der 18-Jährige der Polizei.

