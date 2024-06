Junge Radfahrerin (12) in Mauerkirchen von Pkw-Lenker übersehen - verletzt

Zu dem Unfall kam es in einer Linkskurve. Ein 29-jähriger aus dem Bezirk Ried im Innkreis war mit seinem Pkw gerade dabei, einen Radfahrer zu überholen - und übersah dabei die entgegenkommende 12-Jährige.

Die Radfahrerin wurde vom Auto erfasst und in eine angrenzende Wiese geschleudert. Eine Verletzung der Hand musste notärztlich versorgt werden. Dann wurde das Mädchen in das Krankenhaus Braunau am Inn gebracht.

