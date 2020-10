Junge Oberösterreicherin wegen Sterbehilfe vor Gericht

Zwei Freundinnen beschließen, gemeinsam Suizid zu begehen. Eine von ihnen überlebt und muss sich deshalb am Dienstag im Passauer Landesgericht wegen Tötung auf Verlangen verantworten.

Es war im August vergangenen Jahres. Die damals 23 Jahre alten Frauen aus dem Bezirk Grieskirchen sollen seit Längerem wegen Depressionen in ärztlicher Behandlung gewesen sein. Auch hätten sie in Österreich mehrfach versucht, Suizid zu begehen, so das Landesgericht Passau. In der Nacht auf den 23. August 2019 beschlossen die Freundinnen im 35 Kilometer entfernten Rannasee nahe dem bayerischen Wegscheid ihrem Leben ein Ende zu setzen. Die inzwischen 24-jährige Angeklagte fuhr mit einem Auto in das Wasser, am Beifahrersitz saß ihre Freundin. Doch der Wagen blieb im Schlamm stecken.

Angler rettete junge Frau

"Die Getötete soll die Angeklagte darum gebeten haben, sie zu ertränken, was die Angeklagte dann auch getan habe", sagt eine Gerichtssprecherin. Danach versuchte die junge Frau mehrmals, sich ebenfalls das Leben zu nehmen. In den frühen Morgenstunden wurde sie aber von einem Angler gerettet. Für ihre Freundin kam jede Hilfe zu spät, sie trieb tot im Wasser. In dem mehrtägigen Prozess sind zwölf Zeugen geladen, zudem vier Sachverständige. Die Mutter der Verstorbenen tritt als Nebenklägerin auf. Es werde unter anderem zu klären sein, inwiefern die Angeklagte in der Schuldfähigkeit vermindert war, so das Gericht. Ein Urteil wird erst Anfang November erwartet.

Erst vor knapp zwei Wochen ist in Linz ein Fall von mutmaßlicher Sterbehilfe bekannt geworden. Ein 36-jähriger Linzer soll seinem 29-jährigen psychisch kranken Freund aktive Sterbehilfe geleistet haben. Er soll ihm auf dessen Wunsch Tabletten verabreicht und mit einer Decke und einem Polster erstickt haben. Der 36-Jährige stellte sich der Polizei und sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Die Vorgeschichte des Verstorbenen und des Verdächtigen werde derzeit im Umfeld ermittelt, so die Staatsanwaltschaft Linz zum derzeitigen Ermittlungsstand.

Artikel von Manuela Kaltenreiner m.kaltenreiner@nachrichten.at