Junge Mühlviertlerin stürzte am Traunfall 15 Meter ab

Die junge Frau aus Helfenberg (Bezirk Rohrbach) war 15 Meter abgestürzt, berichtet die Polizei am Nachmittag.

Gemeinsam mit ihrer um ein Jahr älteren Freundin aus Hofkirchen an der Trattnach (Bezirk Grieskirchen) wollte die 20-jährige Mühlviertlerin einen Badetag am Traunfall in Roitham (Bezirk Gmunden) verbringen. Um zum Ufer zu gelangen, wählten die jungen Frauen einen steilen Weg. Nachdem sie die sichere Route verlassen hatten, mussten die Freundinnen mehrere Meter nach unten klettern.

Die 21-Jährige traute sich bald nicht mehr weiter, die Jüngere versuchte weiter abzusteigen. Plötzlich sei sie im steilen Gelände aus etwa 15 Metern auf das Flussufer gestürzt, so die Polizei. Die Verletzte setzte sich auf ein Betonfundament und wartete auf Hilfe. Sie wurde schließlich vom Notarzt erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber zum Klinikum Vöcklabruck geflogen. Die junge Frau ist außer Lebensgefahr, heißt es aus dem Spital.

Auch die 21-Jährige aus Hofkirchen wurde aus ihrer misslichen Lage befreit. Alpinpolizisten seilten sie ab, unten warteten Feuerwehrleute, Wasserretter und Einsatzkräfte der Rettung.